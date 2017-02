Specialist in online wetenschappelijke informatie

Cobidoc BV levert al sinds 1975 wetenschappelijke en technische informatie aan bedrijven en organisaties in Nederland. In de databases is informatie opgeslagen over onderwerpen als biotechnologie, chemie, energie, engineering, gezondheid, veiligheid, materiaalkunde, geneeskunde, nanotechnologie, farmacologie, octrooien, toxicologie, drug discovery, Reach enzovoorts.

Een overzicht van onze online diensten:

SciFinder is speciaal ontwikkeld voor het zoeken naar (bio) chemische informatie. Via een zeer gebruiksvriendelijke interface, o.a. via het tekenen van chemische structuren, gaat u op zoek naar literatuur en informatie over reacties en chemische verbindingen.

Indien u beschikt over een SciFinder ID en wachtwoord kunt direct inloggen op scifinder.cas.org .

Voor SciFinder kunt u ook extra modules aanschaffen. Met PatentPak krijgt u toegang tot volledig tekst doorzoekbare octrooien in PDF formaat. PatentPak heeft ook een Interactive Viewer. Hiermee kunt u precies zien waar in het octrooi de key substances worden beschreven.

De tweede module is MethodsNow. Met MethodsNow krijgt u toegang tot gestandaardiseerde synthese methodes. In één oogopslag ziet u een uitgebreid overzicht van de producten, reactanten, gedetailleerde procedure en meer.

De laatste module is ChemZent. ChemZent™ geeft u toegang tot de eerste en enige geïndexeerde, doorzoekbare en engelstalige versie van het Chemisches Zentralblatt, met literatuur van 1830-1969

STN International (Scientific and Technical information Network) is onze service voor de informatieprofessional. Zeer uitgebreide zoekfaciliteiten maken uiterst nauwkeurige zoekacties mogelijk in meer dan 100 databases. Met name voor (bio) chemische informatie en octrooi-informatie is STN een van de belangrijkste bronnen ter wereld.

Met een STN login ID en wachtwoord kunt u direct inloggen via stnweb.fiz-karlsruhe.de. Indien u toegang heeft tot New STN dan kan dat via www.stn.org

Ook voor STN kunt u de module PatentPak aanschaffen. Met PatentPak krijgt u toegang tot volledig tekst doorzoekbare octrooien in PDF formaat uit de CAplus database. De interactive viewer geeft daarnaast precies aan waar in het octrooi de key substances worden beschreven.

NCI Global (National Chemical Inventories™) is een product van CAS en bevat de registratie informatie van chemische verbindingen van belangrijke registratielijsten. Inloggen kan via nciglobal.cas.org

FIZ AutoDoc is onze full text service. FIZ AutoDoc kan naadloos worden gekoppeld aan SciFinder en/of STN International, maar u kunt er ook losse documenten bestellen. Met een STN login ID kunt u direct aan de slag.

Inloggen of een account aanvragen kan via autodoc.fiz-karlsruhe.de

ScienceIP is de Search Service van de Chemical Abstracts Service. Bij ScienceIP kunt u zoekacties uitbesteden.